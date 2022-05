Naples : Aurelio De Laurentiis trolle le PSG et Chelsea

Aurelio De Laurentiis aime les tacles. Le patron de Naples, au cours d'une rencontre avec des étudiants de la ville, en a lâché un au Paris SG et à Chelsea. «Pouvez-vous me dire ce que le PSG a gagné depuis toutes ces années, hormis le championnat de France ?», a-t-il lancé, relayé par TMW, avant de poursuivre.

«L'argent n'est pas tout. Il n'y a pas une relation automatique entre dépenser et gagner. Regardez Chelsea est valorisé à 6,5 milliards d'euros et n'a pas gagné beaucoup de championnats dernièrement». Parisiens et Londoniens apprécieront...