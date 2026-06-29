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Coupe du Monde

CdM 2026, Angleterre : Reece James reste optimiste pour la suite

Par Allan Brevi
1 min.
Reece James (Angleterre) et Martin Baturina (Croatie) @Maxppp

Reece James reste optimiste malgré sa blessure aux ischio-jambiers contractée en pleine Coupe du Monde 2026. Forfait pour la rencontre face au Panama, le latéral droit de l’Angleterre devrait également manquer le prochain match contre la RDC, mais il n’a pas abandonné l’idée de revenir rapidement dans la compétition. Le joueur estime toujours avoir une carte à jouer dans ce Mondial et reste convaincu de pouvoir retrouver les terrains à temps pour la suite du tournoi selon The Telegraph.

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Du côté du staff anglais, la prudence reste de mise, même si aucune décision définitive n’a encore été actée concernant la suite de son tournoi. Thomas Tuchel doit composer avec plusieurs absences au poste de latéral droit, mais conserve différentes options pour pallier ces manques. En interne, Reece James continue de travailler pour accélérer son rétablissement et espère convaincre le sélectionneur qu’il peut redevenir une solution sur le côté droit si la suite de la compétition le permet.

Pub. le - MAJ le
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