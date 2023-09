Quique Setién viré par Villarreal

Sacrée torpille envoyée par le sous-marin jaune ce mardi. Alors que le début de saison de Villarreal est assez décevant avec 3 défaites et une victoire en 4 matches, le coach Quique Setién a été licencié par Villarreal. Le technicien espagnol de 64 ans qui était en poste depuis octobre dernier avait pourtant arraché une belle cinquième place lors de la saison dernière.

«Villarreal CF annonce que l’entraîneur de l’équipe première, Quique Setién, ne fait plus partie de l’entité. Le club souligne son grand professionnalisme et son engagement et le remercie lui et son équipe d’entraîneurs d’avoir pris les commandes dans une situation compliquée la saison dernière», peut-on lire dans un communiqué.