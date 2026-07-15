AJA, Lassine Sinayoko : la promesse non tenue qui fait tout exploser !

Auteur d’une saison exceptionnelle ponctuée de 12 buts et 4 passes décisives, Lassine Sinayoko s’est imposé comme le héros incontestable du maintien de l’AJ Auxerre en Ligue 1. Un rendement impressionnant et une générosité sur le terrain qui ont logiquement attiré l’œil de nombreux courtisans à travers l’Europe en ce début de mercato estival. Mais alors que l’international malien s’attendait à pouvoir relever un nouveau défi, fort d’un accord écrit négocié avec sa direction l’été dernier, le club icaunais a décidé de faire machine arrière et de renier sa parole. Face à ces promesses non tenues, l’attaquant de 26 ans se sent aujourd’hui profondément floué. Après le refus du club d’honorer son engagement écrit, le joueur a décidé de prendre une décision radicale et a choisi ne pas reprendre l’entrainement.

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Pour comprendre la frustration de Lassine Sinayoko, il faut mesurer son importance sportive. La saison dernière, l’attaquant a été le véritable leader de l’AJA. Titulaire indiscutable avec 32 rencontres de Ligue 1 disputées (parmi les 20 joueurs les plus utilisés du championnat), il s’est tout simplement hissé dans le prestigieux top 10 des joueurs les plus décisifs de l’élite. Au-delà de ses statistiques, Sinayoko est un attaquant complet. Infatigable dans les efforts et toujours précieux dans le repli défensif, l’international malien a souvent agi comme le premier défenseur de son équipe. Dans une saison où l’AJA a régulièrement souffert sans le ballon, son engagement sans faille a été unanimement salué en interne. Arrivé dans l’Yonne en 2017, il totalise désormais 175 matchs sous le maillot icaunais (31 buts - 25 passes décisives). Fort de ce bilan, l’heure du départ a bel et bien sonné pour le joueur, d’autant que l’histoire avait été écrite à l’avance en coulisses.

La volte face de l’AJA a fait vriller Lassine Sinayoko

L’année dernière, Lassine Sinayoko avait subi une grosse pression de la part de l’AJA pour qu’il prolonge son contrat, le club refusant catégoriquement de prendre le risque de le laisser partir libre en 2026 alors que le RC Lens se montrait très insistant. Après de longues hésitations, il avait fini par accepter de prolonger d’une saison supplémentaire (jusqu’en 2027) avec la promesse ferme de pouvoir s’en aller cet été. Pour rassurer le joueur, le président du club auxerrois lui a remis un papier signé pour matérialiser cette "promesse".

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Pourtant, la situation a pris une tournure totalement ubuesque ces derniers jours. Une offre remplissant en tout point les conditions fixées par l’AJA a été reçue par le club icaunais dans les délais prévus. Mais contre toute attente, l’AJA a décidé de rétropédaler et refuse désormais de se soumettre à sa promesse, prétextant que le papier signé un an plus tôt par le président n’avait en réalité aucune valeur juridique. Cette rupture de parole a mis le joueur dans une colère noire. Lassine Sinayoko considère désormais que la confiance est définitivement rompue avec sa direction.

L’attaquant a joint les actes aux paroles en indiquant très clairement à son coach ainsi qu’à ses coéquipiers qu’il refusait de reprendre l’entraînement et qu’il entendait bien faire valoir ses droits. Le bras de fer est total. Plus question pour l’international malien d’écouter d’autres sirènes : il est déterminé à quitter Auxerre afin d’écrire un nouveau chapitre dans sa carrière. Cette situation explosive promet des prochains jours très tendus dans l’Yonne. Reste à savoir qui cédera le premier dans ce clash inattendu. Une chose est sûre, l’attaquant international malien est déterminé.