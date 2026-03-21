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Ligue 1

Nice-PSG : le coup de gueule de Sanson à la mi-temps

Par Kevin Massampu
1 min.
Sanson @Maxppp
Nice 0-4 PSG

Opposé au Paris Saint-Germain ce samedi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a concédé l’ouverture du score à quelques instants de la mi-temps suite à un penalty de Nuno Mendes. Un penalty causé par une main de Morgan Sanson. Une décision que ne comprend d’ailleurs pas le principal intéressé, qui s’est présenté au micro de Ligue 1+ à l’issue de cette première période.

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« C’est frustrant, il n’y a rien derrière moi. Je veux juste me protéger. Il faut faire preuve de bon sens, il y a des choses qui sont contre nous depuis plusieurs semaines, mais on va faire face à ça. On a fait une bonne première mi-temps et on va tout donner pour revenir », a-t-il déclaré, frustré par la décision de M. Delajod.

Pub. le - MAJ le
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