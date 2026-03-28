Donald Trump absent pour Colombie-France à Washington

Donald Trump ne sera pas présent pour assister au match amical entre la Colombie et l’équipe de France à Washington. Une absence attendue, confirmée par l’agenda officiel de la Maison-Blanche. Le président américain est actuellement à Miami pour un discours consacré à l’économie, avant de rejoindre Palm Beach pour le week-end, comme à son habitude dans son club de Mar-a-Lago. À noter toutefois que la gouverneure adjointe du Maryland, Aruna Miller, sera bien présente pour représenter les autorités locales selon RMC Sport.

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Ce contexte intervient dans un climat social tendu aux États-Unis. D’importantes manifestations, baptisées « No Kings », sont prévues ce samedi à travers le pays pour dénoncer la politique de Donald Trump. Un mouvement qui dépasse même les frontières américaines, puisqu’un rassemblement est également annoncé à Paris, place de la Bastille.