Chelsea a fixé le prix d’Enzo Fernández

Le bras de fer entamé par Enzo Fernández (25 ans) avec Chelsea est doucement en train de pencher en la faveur de l’Argentin. Depuis quelques mois, le champion du monde fait le forcing pour quitter un club qui l’a tout de même recruté 121 M€ à l’hiver 2023 et verrouillé jusqu’en 2032. Valeur sûre de l’effectif (54 matchs disputés cette saison, 15 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues), il en est devenu l’un des vice-capitaines. Seulement, les mauvais résultats sont passés par là.

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Eliminé dès les 8es de finale de Ligue des Champions par le PSG, Chelsea est passé à côté de sa saison. 10e de Premier League, le club ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne à la rentrée, malgré 339 M€ investis sur le marché estival puis hivernal. Enzo Maresca a forcément payé le prix de cette instabilité sportive, et ce alors qu’il a remporté l’été dernier le Mondial des Clubs, remplacé par Liam Rosenior qui aura tenu trois mois et demi, avant d’être licencié à son tour.

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Chelsea est en train de se faire une raison

L’ancien coach de Strasbourg a d’ailleurs été en première ligne dans le dossier Fernández. Après les déclarations du joueur sur Madrid, une ville qu’il «aime beaucoup», il avait dû l’écarter. Ça n’était pas ses premiers mots dans ce sens et ça a vite agacé le vestiaire, au moment même où le club tanguait. Javier Pastore, l’agent du milieu de terrain, n’a pas fait grand-chose non plus pour calmer les esprits. Au contraire même puisque le Real Madrid, le PSG et Manchester City ont commencé à se pencher sur le dossier.

Du côté des Blues, on ne souhaitait pas perdre celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l’équipe mais la donne est en train de changer. La direction préférerait évidemment céder l’ancien de Benfica à un club en dehors de la Premier League pour ne pas renforcer un concurrent. C’est surtout vers les Merengues que les regards se tournent, et que les prospections sont les plus intenses. Dernier élément en date dans ce dossier, un prix de vente a été fixé selon la BBC. Mise de départ : 120 M£ soit 138 M€. Les courtisans sont prévenus.