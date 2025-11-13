EdF : les mots forts de Kylian Mbappé après son 400e but en carrière

Auteur d’un doublé lors de la victoire des Bleus contre l’Ukraine, ce jeudi soir, Kylian Mbappé, élu homme du match, a largement contribué à la qualification de l’équipe de France pour le prochain Mondial. Présent au micro de TF1 après la rencontre, l’attaquant du Real Madrid est revenu sur son 400e but en carrière mais le capitaine des Bleus vise bien plus haut…

La suite après cette publicité

«On s’en rapproche un peu mais comme je l’ai déjà dit, il y a deux joueurs, un à 950, un à plus de 900, 400 ça n’impressionne pas. Si tu veux choquer les gens, il va falloir en mettre 400 de plus minimum. Je suis très content, c’est un passage symbolique, mais j’ai encore à faire. 1000 buts ? C’est irréel. CR7 nous montre que c’est possible, allons tenter l’irréel, une carrière va vite donc j’essaye de laisser une empreinte». Voilà qui est dit !