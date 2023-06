Javier Tebas voit Kylian Mbappé quitter le PSG cet été

La suite après cette publicité

Présent à l’inauguration d’une nouvelle édition de LaLiga Promises, Javier Tebas, le président de LaLiga, a donné son avis sur le futur de Kylian Mbappé au PSG. Pour le dirigeant, le Bondynois risque de quitter la capitale française cet été. La raison ? Le contrôle économique imposé par l’UEFA.

J’espère que Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison, parce qu’à l’UEFA, il y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid a la capacité de faire cette signature, a ainsi lancé Tebas dans des propos relayés par Marca.

