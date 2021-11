Affaire Hamraoui : Aminata Diallo de retour à l'entraînement

Après la levée de sa garde à vue il y a une dizaine de jours et écartée de tout soupçon, la milieu de terrain du Paris Saint-Germain Aminata Diallo a reçu ce lundi l'autorisation de son club pour reprendre l'entraînement dès aujourd'hui. La séance était individuelle ce matin, entre la trêve internationale et les cas de COVID-19 de la section féminine du club de la capitale, et gérée par l'ancien gardien de but bordelais Ulrich Ramé.

Quant à sa coéquipière Kheira Hamraoui, la milieu de terrain de 31 ans ne devrait pas retrouver les séances collectives, puisqu'elle est encore impliquée dans cette affaire. En effet, l'ancienne du FC Barcelone a été entendue par la direction parisienne mais d'après les informations du Parisien, «son état psychologique et physique ne lui permettrait pas encore de retrouver les terrains.»