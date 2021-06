OM : ça commence à sentir bon pour David Luiz !

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille a clairement lancé son mercato. Le club dirigé par Pablo Longoria s'active sur tous les fronts, dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. En plus du dossier Konrad de la Fuente (FC Barcelone), plus tôt dans la semaine nous vous révélions en exclusivité sur Foot Mercato que le président marseillais et Jorge Sampaoli n'étaient pas insensibles au charme de Gio Simeone (Cagliari), qui leur a été proposé.

Et ce n'est pas tout, puisque les Phocéens veulent aussi renforcer leur défense. Si les négociations ont été lancées avec le Borussia Dortmund pour conserver Leonardo Balerdi, les décideurs marseillais veulent ajouter de l'expérience dans ce secteur et David Luiz est ciblé. Le défenseur brésilien est en fin de contrat à Arsenal et son départ des Gunners est déjà acté.

Le joueur est tenté par l'OM

Dans son édition du jour, La Provence dévoile de nouveaux détails sur ce dossier. Jorge Sampaoli espère ainsi pouvoir s'entretenir avec le principal concerné au Brésil. L'Argentin va voyager à Rio De Janeiro pour participer à des évènements caritatifs, mais veut aussi en profiter pour discuter avec l'ancien Parisien pour le convaincre de le rejoindre dans le sud de la France.

Et cela devrait être plutôt simple, puisque selon le journal, le Brésilien serait intéressé par la possibilité de revêtir la tunique marseillaise. Il y a quelques jours, les médias brésiliens affirmaient que l'intention du joueur est de rester en Europe. Jorge Sampaoli pourrait donc rentrer du Brésil avec le feu vert du joueur de 34 ans, mais le plus dur restera à faire : s'entendre sur les conditions contractuelles d'un joueur qui a toujours eu des salaires pour le moins conséquents...