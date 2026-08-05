Majorque ouvre le score face au PSG grâce à Luvumbo !

30e : les locaux tentent un pressing haut et intense, les défenseurs parisiens s’en sortent avec brio et une jolie sortie de balle.

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28e : les joueurs s’autorisent une pause fraicheur, il fait actuellement 30 degrés à Majorque.

26e : gros contact entre Mayulu et Valjent dans les airs, le latéral reste au sol le temps de retrouver ses esprits.

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25e : Kvaratskhelia est constamment serré de près par deux défenseurs sur son aile gauche, aux autres joueurs offensifs de faire la différence.

23e : Mayulu prend sa chance depuis l’intérieur de la surface, son tir enroulé du droit manque de force pour surprendre Arnau Tenas.

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22e : Majorque ouvre le score !! (1-0)

Luvumbo est trouvé dans la surface, il se joue de Lucea en laissant filer le ballon. Il progresse balle au pied et trompe Safonov d’un petit ballon levé du pied gauche au premier poteau.

20e : Mbaye fracasse la barre !

L’international sénégalais arme un tir sec et soudain du pied droit, le ballon part à toute vitesse et heurte de plein fouet la transversale !

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19e : Ndjantou est trouvé dans l’axe, il tente une frappe mais elle est rapidement détournée par un défenseur de Majorque.

18e : les occasions sont assez rares jusqu’à maintenant. Le PSG prend son temps, on cherche à construire avant tout.

16e : Paris reprend le contrôle du ballon et impose à nouveau son rythme. On sent que c’est un match de reprise, le rythme est très alternatif.

14e : Toni Lato est en possession du ballon sur la gauche, il centre en première intention et c’est récupéré par Zabarnyi.

13e : les débats sont équilibrés depuis quelques minutes, les locaux sortent davantage de leur camp.

11e : grosse frayeur dans la surface parisienne ! Luvumbo déborde sur la droite et centre fort devant le but, Pablo Torre arrive lancé, il loupe inexplicablement le cadre.

10e : Dro Fernandez trouve Mayulu avec un centre au second poteau. Le capitaine d’un soir remise de la tête, c’est intercepté par un adversaire.

9e : Luvumbo progresse dans l’axe et sert Calatayud, ce dernier centre et c’est tout droit dans les gants de Safonov.

8e : Ndjantou tricote un peu trop sur le côté droit, il perd le ballon à l’entrée de la surface adverse.

7e : le PSG joue avec confiance et assurance pour le moment. En face, les locaux ne font que subir.

5e : le ballon circule bien et vite dans les pieds parisiens, les mouvements sont constants et nombreux.

4e : bon débordement de Boly sur le couloir droit, il centre et c’est un corner à venir pour le PSG. Le coup de pied de coin ne donne rien.

3e : Kvaratskhelia est trouvé dans la surface côté gauche après un joli mouvement collectif. Il tente de servir Ndjantou devant la cage, Arnau Tenas intervient.

2e : Dro Fernandez tente un contrôle orienté dans l’axe, il est fauché et obtient une faute.

C’est parti !

Coup d’envoi de ce match amical, ce sont les locaux qui ont engagé.

20h56 | Les joueurs sont entrés sur le terrain, début du match dans quelques minutes.

20h51 | Début du match dans 10 minutes, Mayulu capitaine !

Plus que 10 minutes ! ⏳👀



Match à suivre sur YouTube pour nos membres en France ➡️ https://t.co/SGvviSBeWs pic.twitter.com/h2FA9z7KmS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2026

20h46 | La composition de Majorque

20h45 | La composition du PSG

Notre XI de départ ! 📋🔴🔵 pic.twitter.com/W5q158KT8W — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2026

20h40 | Les Parisiens sont là !

20h35 | Les joueurs de Majorque détendus

20h30 | Le vestiaire parisien est prêt

Tout est en place dans le vestiaire du PSG, le maillot Away sera porté ce soir.

Maillot Away pour nos Parisiens ce soir ! 👕✨ pic.twitter.com/gnDQHG7REe — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2026

20h20 | Majorque enchaine

C’est déjà le 3e match amical pour les joueurs de Majorque. Le club espagnol a remporté les deux premiers, face à Al-Fateh (3-0) et Al-Ittihad (4-2).

20h10 | Le PSG lance sa préparation

Cette rencontre est le 1er rendez-vous de la saison pour le club parisien. La reprise collective a eu lieu il y a quelques jours, place désormais aux rencontres amicales !

20h | Bienvenue au Mallorca Son Moix !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce match amical entre Majorque et le PSG. Le coup d’envoi sera donné à 20h.