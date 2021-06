OL : Flamengo veut remplacer Gerson par Thiago Mendes

La suite après cette publicité

Remis en selle par Rudi Garcia après de longs mois passés dans le dur à cause du poids de son transfert à l’Olympique Lyonnais (25 M€), Thiago Mendes (29 ans) avait repris du poil de la bête. Avec Lucas Paqueta, Houssem Aouar, Bruno Guimarães et Maxence Caqueret, il compose un entrejeu très fourni mais très riche en qualité.

Apparu à 32 reprises en Ligue 1 cette saison (23 titularisations) et sous contrat jusqu’en 2024, le Brésilien n’est pourtant pas sûr de rempiler pour une troisième saison consécutive entre Rhône et Saône. C’est d’ailleurs ce qu’avait confié son directeur sportif, Juninho, au micro d’OL TV ces derniers jours. « Si on reçoit une proposition, on va bien l'écouter. Peut-être que l'idéal est qu'il parte et lui aussi a un peu envie de partir. On a discuté avec lui. »

Juninho annonce déjà la couleur à Flamengo

Ça tombe bien car Globoesporte révèle que Flamengo veut rapatrier le natif de São Luis. Après avoir vendu Gerson à l’Olympique de Marseille en échange d’une vingtaine de millions d’euros, le club carioca veut le remplacer par le Lyonnais. Des contacts auraient même été établis avec l’agent du joueur et l’OL pour savoir si une telle opération est jouable ou non.

Le stade de l’intérêt n’a pas été dépassé, mais le média local précise que le Mengão aimerait obtenir un prêt avec option d’achat. Un plan qui n’a aucune chance d’aboutir. « Il n’y a pas eu de contact avec Lyon, peut-être qu’ils ont parlé avec l’agent. En tout cas, nous n’avons aucun intérêt à le prêter », a déclaré Juninho au site Torcedores. Flamengo est prévenu.