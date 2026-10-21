La nouvelle date du match PSG-OL se précise

Nouveau coup de théâtre. Prévu dimanche soir, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais devrait être reporté. C’est la préfecture de police de la capitale qui souhaite ce report, puisque de nombreuses forces de l’ordre vont être mobilisées pour un nouveau week-end de manifestations, en plus de l’organisation d’un match de NFL au Stade de France qui demande aussi des mesures de sécurité supplémentaires.

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Et comme le confirme L’Equipe, l’hypothèse la plus probable est un report 24h plus tard, lundi soir donc. Seul "problème", il y aura la cérémonie du Ballon d’Or au même moment. Même scénario que la saison dernière, avec un Classique disputé pendant la remise des trophées. Affaire à suivre, mais les deux clubs devraient être fixés relativement rapidement.