Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026, Colombie : la grande tristesse de Luis Suarez
@Maxppp
Cette Coupe du Monde s’arrête là pour la Colombie. Sans perdre le moindre match, les Cafeteros ont été éliminés dès les 8es de finale contre la Suisse au terme d’un match franchement poussif, conclu aux tirs au but (0-0, 4-3 t.a.b.). Luis Suarez a réagi à cette sortie sur beIN Sports.
La suite après cette publicité
«C’est un jour triste. Cette sélection pouvait prétendre à mieux que ça. C’est le football. Merci à tous les supporters ici et à la maison. Nous espérons pouvoir tirer des enseignements, car il y a des choses positives à garder», assure l’attaquant colombien.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Coupe du Monde 2026 : au bout de l’ennui, la Suisse élimine la Colombie aux tirs au but défiera l’Argentine
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Les Bleus réagissent à la nomination remarquée de l’arbitre argentin Facundo Tello pour le choc France-Maroc
« Ce match était clairement truqué » : l’Égypte crie au scandale d’arbitrage après la remontada de l’Argentine !
Explorer