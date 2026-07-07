Coupe du Monde 2026, Colombie : la grande tristesse de Luis Suarez

Cette Coupe du Monde s’arrête là pour la Colombie. Sans perdre le moindre match, les Cafeteros ont été éliminés dès les 8es de finale contre la Suisse au terme d’un match franchement poussif, conclu aux tirs au but (0-0, 4-3 t.a.b.). Luis Suarez a réagi à cette sortie sur beIN Sports.

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«C’est un jour triste. Cette sélection pouvait prétendre à mieux que ça. C’est le football. Merci à tous les supporters ici et à la maison. Nous espérons pouvoir tirer des enseignements, car il y a des choses positives à garder», assure l’attaquant colombien.