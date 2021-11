Irak : Dick Advocaat n'est plus le sélectionneur

Dick Advocaat et l'Irak, c'est déjà terminé. En poste depuis cet été, le Néerlandais (74 ans) a démissionné ce mardi, comme l'a annoncé la Fédération irakienne (IFA). Cette décision fait suite aux résultats décevants obtenus par la sélection lors des qualifications à la Coupe du monde 2022. Actuel cinquième de son groupe dans la zone Asie et quasiment hors-course pour aller au Qatar, l'Irak sera désormais dirigée par le Monténégrin Zeljko Petrovic, a précisé l'IFA.

Le sélectionneur néerlandais «a exprimé ses vifs regrets devant les résultats décevants obtenus, et il a personnellement, après avoir espéré que l'équipe nationale serait immédiatement préparée à Doha, assuré qu'il continuerait à soutenir les équipes irakiennes, en leur souhaitant bonne chance dans toutes les compétitions et tous les concours, et qu'il fournirait gratuitement des services de conseil si l'équipe le souhaitait», précise le communiqué de la Fédération Irakienne.