OL : Michael Gerlinger content de ne pas être tombé sur Lille

L’Olympique Lyonnais connaît désormais son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa : le Celta Vigo. Présent au tirage au sort organisé à Nyon ce vendredi, le directeur général lyonnais, Michael Gerlinger, s’est montré satisfait, notamment à l’idée d’avoir évité un duel franco-français face au LOSC. Mais pour autant, le dirigeant rhodanien ne sous-estime pas la formation galicienne, qui a d’ailleurs battu le LOSC lors de la phase de ligue.

La suite après cette publicité

«On est content avec le tirage, parce que c’est vrai qu’on voulait éviter un derby français. Pour nous, c’est un adversaire difficile. Comme Lille aurait pu être aussi un adversaire très difficile. Le Celta Vigo a battu Lille. On a un peu regardé le match, je m’en souviens. Ils ont très bien joué. Donc, ça ne sera pas facile, mais si on veut avancer, il faut gagner tout le temps. C’était une équipe très offensive, avec beaucoup de talent offensivement. Donc, il faut faire attention. Mais c’est toujours un plaisir de voyager en Espagne et on verra ce que ça donne», a-t-il lâché lors du tirage. Pour rappel, l’OL a déjà battu Lille à trois reprises depuis le début de saison.