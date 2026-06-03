La Serie A veut jouer un sale coup au Paris FC dans le dossier Luca Koleosho

L’arrivée de Luca Koleosho lors du dernier mercato hivernal avait suscité quelques interrogations du côté du Paris FC. Prêté par Burnley dans le cadre d’une ambitieuse vague de recrutement venue d’Italie, l’ailier de 21 ans débarquait alors avec un temps de jeu limité en Angleterre et un statut encore loin des têtes d’affiche du football européen. Quelques mois plus tard, le constat est pourtant sans appel. Le natif de Norwalk s’est imposé comme l’une des plus belles surprises de cette seconde moitié de saison. Dans une équipe parisienne métamorphosée depuis janvier sous la houlette d’Antoine Kombouaré, le jeune offensif a rapidement trouvé sa place grâce à son explosivité, sa capacité à provoquer et son aisance dans les un-contre-un. Son profil atypique et son enthousiasme communicatif ont immédiatement séduit le public francilien, au point de devenir l’un des chouchous de Jean-Bouin en seulement quelques semaines.

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Malgré un statut initial de joker de luxe, Koleosho a multiplié les performances convaincantes sous les ordres du Casque d’Or. Utilisé 1_ fois depuis son arrivée (3 buts 1 passe), dont plusieurs entrées décisives, l’international italien a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises. Son but inscrit contre Nantes lors de sa première apparition sous les couleurs parisiennes avait donné le ton d’une aventure particulièrement réussie. Rapide, imprévisible et capable d’apporter du danger sur chaque prise de balle, il a ajouté une dimension supplémentaire au secteur offensif du promu. Dans le sillage de Ciro Immobile et Diego Coppola, eux aussi arrivés durant l’hiver, Koleosho a participé au spectaculaire redressement du Paris FC. Désormais solidement installé dans le ventre mou du classement, le club parisien doit une partie de son maintien tranquille à l’impact immédiat de son ailier prêté par Burnley. De quoi renforcer l’idée qu’une prolongation de l’histoire pourrait être bénéfique pour toutes les parties.

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Trois clubs italiens rêvent de rapatrier Koleosho

Reste désormais à savoir si le Paris FC parviendra à conserver sa révélation estivale. Car les performances du joueur n’ont évidemment pas échappé aux recruteurs italiens. Selon le journal florentin La Nazione, la Fiorentina suit avec une grande attention l’évolution de l’attaquant polyvalent. Les dirigeants florentins apprécieraient particulièrement son profil moderne, sa marge de progression et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs. Le club toscan aurait déjà noué des premiers contacts exploratoires dans l’attente d’une clarification de sa situation sportive et technique. La concurrence pourrait toutefois s’intensifier dans les prochaines semaines puisque Sky Sport Italia révèle également que le futur promu Monza et le Genoa surveillent de près le dossier. Une offensive venue de Serie A constituerait forcément une menace pour les dirigeants parisiens, bien décidés à conserver l’un des hommes forts de leur seconde partie de saison. Paradoxalement, cette montée en puissance sur le marché coïncide avec une période particulièrement importante pour le principal intéressé. Présent avec la Nazionale pour cette trêve particulière, la première depuis le fiasco en Bosnie et la vague de licenciements à la fédération et en sélection, Luca Koleosho continue de gagner en visibilité auprès des observateurs italiens.

Interrogé à ce sujet, le joueur formé aux Etats-Unis et en Espagne ne ferme pas la porte à une signature en Italie. «J’ai fait le bon choix, en tout cas. J’ai le sentiment d’avoir beaucoup progressé, au sein d’un projet important. Pour le reste, on verra. En attendant, on a terminé la saison en beauté avec une victoire dans le derby contre le PSG. La Serie A ? J’adorerais y jouer un jour. On verra s’il y a des offres intéressantes à l’avenir». Son profil plaît énormément dans son pays d’adoption sportive, lui qui possède également les nationalités américaine, canadienne et nigériane. Malgré cet intérêt grandissant, la presse italienne estime toutefois que le Paris FC demeure aujourd’hui le candidat le mieux placé pour l’avenir du joueur. Le projet proposé par le club francilien, le temps de jeu obtenu depuis janvier et la confiance accordée par Antoine Kombouaré constituent des arguments de poids. À l’heure actuelle, un maintien définitif de Koleosho dans la capitale française reste même l’option privilégiée. La Fiorentina et les autres prétendants devront donc se montrer particulièrement convaincants s’ils souhaitent priver le Paris FC d’un élément devenu indispensable en seulement quelques mois.