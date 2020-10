La polémique autour de Pickford-van Dijk explose en Angleterre, le Barça est prêt à tout pour sa revanche

La suite après cette publicité

Menaces de mort pour Pickford

Ce qui fait les gros titres aujourd'hui en Angleterre, c'est encore le derby de la Mersey, entre Liverpool et Everton. En effet, on apprend ce mardi, dans le Daily Express notamment, que la Police a ouvert une enquête. Jordan Pickford a reçu des menaces de morts, après sa sortie très physique sur Virgil van Dijk, durant la rencontre. Hier, on apprenait par ailleurs que le portier ne sera pas poursuivi pour ce geste par la fédération anglaise. Les menaces de morts de Jordan Pickford font également la Une du Daily Mirror. Le tabloïd explique que ces dernières ont été postées sur Twitter, et que certains messages touchaient également Richarlison. Enfin, toujours en ce qui concerne la rencontre, le Daily Mail nous livre une nouvelle information. D'après le journal, l’arbitre en charge de l'assistance vidéo ne savait pas qu'il pouvait donner un carton rouge à Pickford pour son geste. Van Dijk étant en position de hors-jeu, il pensait que cela annulait la faute, et donc toute sanction possible. Un manquement qui ne plaît pas du côté de Liverpool, les Reds ont demandé des éclaircissements sur ce point précis.

Le Barça en mode «revanche»

En Espagne, et surtout en Catalogne, le retour de la Ligue des Champions semble plus important que jamais. Après la déroute de la saison passée, 8-2 contre le Bayern Munich, le Barça veut se venger. C'est la « Champions de la revanche », selon le journal Sport. Les Blaugrana abordent donc la première rencontre de C1, avec le couteau entre les dents. La rencontre devrait être difficile pour Ferencváros, adversaire du soir. Ce sera aussi la « grande revanche » pour un certain Lionel Messi, comme le rapporte Mundo Deportivo. Lui qui a particulièrement fait parler de lui cet été, avec son départ de Barcelone, finalement avorté, aura fort à faire pour ce grand retour de la Ligue des Champions.

Pirlo fait ses débuts en C1

On part maintenant en Italie, où le grand retour de la Ligue des Champions fait aussi les gros titres de la presse. La Gazzetta dello Sport parle par exemple de « rêves étoilés », que promet le retour de la compétition européenne. Car aujourd'hui, c'est l'entrée en lice de la Lazio, mais surtout de la Juventus. Le premier grand test pour son nouvel entraîneur, Andrea Pirlo qui découvre la C1, en tant que coach. Des premiers pas qui seront scrutés partout, en témoigne le Corriere dello Sport, qui voit arriver des « débuts brûlants pour Pirlo ». En effet, il devra faire sans Cristiano Ronaldo qui est positif au coronavirus, et devra gérer le cas Paulo Dybala qui faisait polémique hier. En revanche, pour Tuttosport, c'est d'Álvaro Morata que viendra le salut. Il est « en forme, motivé et toujours décisif en C1 », affirme le quotidien transalpin.