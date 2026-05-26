CdM 2026 : la liste des Etats-Unis avec Weah et Balogun mais sans Tessman

C’est un rendez-vous que tout le football américain attend. Pour ce Mondial (11 juin-19 juillet) organisé sur leur territoire, ainsi qu’au Mexique et au Canada, les Etats-Unis ambitionneront de réaliser le meilleur parcours de leur histoire. Mauricio Pochettino vient de dévoiler les 26 hommes sélectionnés. On y retrouve trois visages de Ligue 1 bien connus avec le Marseillais Timothy Weah, le Monégasque Folarin Balogun et le Toulousain Mark McKenzie.

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Tanner Tessmann ne sera pas de la fête, à l’inverse de Matt Turner, gardien de New England Revolution mais sous contrat à l’OL. Christian Pulisic (AC Milan) et Weston McKennie (Juventus) sont également convoqués. Après deux matchs amicaux face au Sénégal (31 mai) et contre l’Allemagne (6 juin), Le Team USA entamera sa compétition dans le groupe D face au Paraguay (13 juin), avant d’enchaîner contre l’Australie (19 juin) et la Turquie (26 juin).

La liste des 26 joueurs américains :

Gardiens : Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)

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Défenseurs : Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Milieux : Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

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Attaquants : Brenden Aaronson (Leeds), Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (AC Milan), Timothy Weah (OM), Haji Wright (Coventry City). Alejandro Zendejas (Club América)