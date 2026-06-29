Newcastle fonce sur la révélation suisse Johan Manzambi

Alors que deux milieux de terrain de Newcastle, Bruno Guimarães et Sandro Tonali, sont proches d’un départ cet été, la direction s’active sur le mercato estival ces derniers jours. Par ailleurs, la formation de Premier League aurait ciblé un nouveau joueur pour l’intégrer à son entrejeu : Johan Manzambi (20 ans).

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Actuellement à Fribourg, la pépite est estimée à environ 42 millions de livres (49 millions d’euros). Bouillant durant cette Coupe du Monde 2026, où il a brillé en inscrivant trois buts pour la Suisse, Manzambi est désormais considéré comme l’une des priorités des Magpies selon les informations de Sky Sports. Reste à savoir si les dirigeants voudront aller au bout dans ce dossier.