Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Newcastle fonce sur la révélation suisse Johan Manzambi

Par Tom Courel
1 min.
Johan Manzambi célèbre son doublé @Maxppp

Alors que deux milieux de terrain de Newcastle, Bruno Guimarães et Sandro Tonali, sont proches d’un départ cet été, la direction s’active sur le mercato estival ces derniers jours. Par ailleurs, la formation de Premier League aurait ciblé un nouveau joueur pour l’intégrer à son entrejeu : Johan Manzambi (20 ans).

La suite après cette publicité

Actuellement à Fribourg, la pépite est estimée à environ 42 millions de livres (49 millions d’euros). Bouillant durant cette Coupe du Monde 2026, où il a brillé en inscrivant trois buts pour la Suisse, Manzambi est désormais considéré comme l’une des priorités des Magpies selon les informations de Sky Sports. Reste à savoir si les dirigeants voudront aller au bout dans ce dossier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Premier League
Newcastle
Johan Manzambi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Johan Manzambi Johan Manzambi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier