Premier League : Wolverhampton enchaîne et condamne Sheffield United

Pour la dernière affiche de la journée ce samedi, dans le cadre de la 31ème journée du championnat anglais, la Premier League nous réservait un duel entre Wolverhampton et Sheffield United. Les Wolves se sont imposés par la plus petite des marges (1-0) face aux Blades, grâce au premier but de Willian José en Premier League avec sa nouvelle équipe. Un résultat surtout synonyme de relégation pour Sheffield United (20ème, 14 points).

La formation entraînée par Paul Heckingbottom n'aura donc pas réussi à redresser la barre pour se maintenir dans l'élite. Sheffield United, deux ans après sa promotion en Premier League et après une première saison 2019-2020 pré-Covid de haute volée, retrouvera donc le Championship la saison prochaine. Les Blades deviennent au passage le troisième club à être relégué dès la 32ème journée, après Derby County en 2008 et Huddersfield en 2019. De son côté, Wolverhampton (12ème, 38 points) enchaîne une deuxième victoire de rang et retrouve des couleurs.

