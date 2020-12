Six joueurs de Monaco rendent hommage aux sinistrés de la tempête Alex

En ce moment, la tempête Alex ravage le Sud-Est de la France, et plus particulièrement le département des Alpes-Maritimes. Un département riche en club de football, qui n'ont pas hésité à s'engager pour venir en aide aux sinistrés. Par exemple, l'OGC Nice est parvenu à récolter 30 000 euros avec notamment l'engagement de Jeff Reine-Adelaïde, Amine Gouiri ou Morgan Schneiderlin.

Mais l'AS Monaco n'est pas non plus en reste et a décidé de lancer une action solidaire. Le club du Rocher a ainsi participé au clip Nos vallées, un single au profit des sinistrés de la tempête Alex. Six joueurs de l'effectif professionnel ont prêté leur voix et leur image pour cette chanson. Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Wissam Ben Yedder, Axel Disasi, Cesc Fàbregas et Enzo Millot ont ainsi accompagné Didier Deschamps et des joueurs de l’OGC Nice.