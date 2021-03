EdF : Raphaël Varane se prononce sur le cas Benzema

La suite après cette publicité

De passage en conférence de presse ce lundi après-midi à Clairefontaine, Raphaël Varane a balayé plusieurs sujets d'actualité. Il a botté en touche concernant son avenir, alors qu'on parle d'une prolongation comme de ses envies d'ailleurs. Le défenseur a aussi évoqué le cas de son coéquipier Karim Benzema, en grande forme actuellement au Real Madrid mais qui voit les portes de l'équipe de France toujours être closes.

«Evidemment, je ne suis pas le mieux placé pour parler de Karim en sélection ou pas en sélection. Cela fait dix ans que je joue avec lui à Madrid, on a gagné quatre Ligues des Champions ensemble. Avec le sélectionneur, on est ensemble depuis huit ans. Forcément, ce n'est pas une situation où j'ai envie de m'exprimer. Par contre, concernant Karim, c'est un compétiteur, un bosseur. Je pense que c'est une grande motivation pour lui de démontrer le grand joueur qu'il est. Il est toujours motivé à Madrid pour prouver qu'il est un grand attaquant, l'un des meilleurs du monde. Il est affûté physiquement. Il est plus déterminé que jamais mentalement. Je prends du plaisir avec lui. C'est normal de poser des questions sur lui car il est performant. C'est un top joueur dans une très grande forme». Des mots qui feront plaisir à KB9.