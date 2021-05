Ligue 1 : Paul Pogba a hâte de voir ce final entre le PSG et le LOSC

Paul Pogba n'a jamais joué en Ligue 1 mais il n'en reste pas moins un suiveur attentif du championnat français. Depuis l'Angleterre, le milieu de terrain assure à Canal Plus qu'il suit ce final haletant avec beaucoup d'envie et lâche une petite indiscrétion vécue en équipe de France. Lors du dernier rassemblement, Maignan le Lillois et Mbappé le Parisien n'ont pas hésité à se chambrer.

«Ça se taillait en équipe de France, c’était la compétition. C’est beau de voir la Ligue 1 comme ça. Je leur souhaite le meilleur pour Mike (Maignan) et Kylian (Mbappé). Que ça soit Lille ou le PSG, c’est beau à voir et c'est serré. On va se régaler sur les derniers matches », explique le joueur de Manchester United, alors qu'un seul petit point sépare les deux équipes à trois matches de la fin du championnat.