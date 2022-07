JT Foot Mercato : Chelsea veut faire une razzia sur le mercato

La suite après cette publicité

Chelsea fait son nettoyage tout en se renforçant

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Raheem Sterling soit officialisé. Manchester City et Chelsea sont tombés d'accord sur le transfert de l'international anglais qui devrait avoisiner les 60M€. L'autre priorité consiste à renforcer la défense par l'intermédiaire de Nathan Aké étant donné que la piste Matthijs de Ligt semble plus portée du côté du Bayern Munich. Après avoir chipé Andreas Christensen aux Blues, le Barça s'attaque désormais au duo Azpilicueta-Marcos Alonso et serait même très optimiste d'après Sport. Dans le dur financièrement, les Blaugranas préféreraient ne pas débourser d'argent et réfléchiraient donc à un échange XXL. Les noms de Frenkie de Jong, Memphis Depay et Sergino Dest sont notamment cités. Enfin, la pépite du Sporting CP, Matheus Nunes, est dans le viseur des Blues. Mais le club portugais réclame pas moins de 60M€. Du dégraissage est aussi prévu pour les Londoniens. Prêté à Milan jusqu'en 2023, Tiemoué Bakayoko, auteur d'une saison compliquée avec les Champions d'Italie, pourrait voir son prêt brisé. Thomas Tuchel ne veut plus du milieu de terrain et selon divers médias italiens comme SportMediaSet ou la Gazzetta dello Sport, l'Olympique de Marseille serait intéressé par ses services.

Le Bayern ne libère pas Robert Lewandowski

Déclarations publiques, coup de pression, Robert Lewandowski a tout tenté pour forcer son départ du Bayern Munich. Mais le club bavarois est catégorique, il y aura un départ que si un club aligne le montant réclamé. Le Barça, point de chute privilégié du buteur polonais, a tenté de faire baisser son coût. Les Espagnols s'apprêtaient à faire un effort colossal équivalent aux 50M€ au départ, mais aujourd'hui le club réclame 70M€ pour un joueur en fin de contrat dans un an. Le PSG, qui rêve de l'associer à Kylian Mbappé en attaque, croit toujours en ses chances de le recruter selon nos informations.

Les officiels du jour

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain malien Cheick Doucouré a annoncé son départ des Sang et Or. Il va rejoindre Crystal Palace contre 27 millions d'euros (dont 5 en bonus).

Il y a aussi eu les adieux de Sergio Oliveira au FC Porto. Le milieu portugais quitte son club formateur pour s'engager avec Galatasaray contre 3 millions d'euros.

Galatasaray'a hoş geldin Sérgio Oliveira! 💛❤️ pic.twitter.com/xA81b7mXuz — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2022

Nottingham Forest vient d'officialiser ce dimanche la signature du latéral gauche anglais Omar Richards. Il débarque en provenance du Bayern Munich. Le joueur de 24 ans, arrivé libre l'été dernier, va rapporter environ 10 millions d'euros.