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Coupe du Monde 2026 : le classement des buteurs

Par Aurélien Léger-Moëc
Mikel Oyarzabal @Maxppp

La Coupe du Monde 2026 se rapproche de la fin et ils ne sont plus nombreux à prétendre au titre de meilleur buteur. Avant le début des demi-finales, Kylian Mbappé et Lionel Messi se partageaient la tête du classement des buteurs.

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Kylian Mbappé restera à 8 puisqu’il n’a pas marqué face à l’Espagne et a été éliminé. Oyazrabal a lui inscrit son 5e but dans la compétitio, rejoignant notamment Ousmane Dembélé.

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Le classement des buteurs
#1 Flag Argentine Lionel Messi 8 #2 Flag France Kylian Mbappé 8 #3 Flag Norvège Erling Haaland 7 #4 Flag Angleterre Harry Kane 6 #5 Flag Angleterre Jude Bellingham 6 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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