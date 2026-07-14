Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le classement des buteurs
@Maxppp
La Coupe du Monde 2026 se rapproche de la fin et ils ne sont plus nombreux à prétendre au titre de meilleur buteur. Avant le début des demi-finales, Kylian Mbappé et Lionel Messi se partageaient la tête du classement des buteurs.
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Kylian Mbappé restera à 8 puisqu’il n’a pas marqué face à l’Espagne et a été éliminé. Oyazrabal a lui inscrit son 5e but dans la compétitio, rejoignant notamment Ousmane Dembélé.
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Le classement des buteurs
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