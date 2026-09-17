Barça : blessure confirmée pour Joan Garcia

La grosse victoire du Barça face au Racing de Santander mercredi soir (7-2) a tout de même été marquée par la sortie de Joan Garcia à la pause, visiblement touché au genou après avoir glissé dans une zone du stade non-couverte par la pelouse. De quoi éveiller de grosses craintes auprès des fans du club catalan.

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Comunicado médico



El jugador del primer equipo Joan Garcia presenta leves molestias en la rodilla derecha. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/5IYklD1mMD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2026

Le club vient d’ailleurs de communiquer à son sujet, confirmant qu’il a « quelques légères gênes au genou droit ». Il ne devrait pas être disponible face à Séville ce week-end, et risque aussi de ne pas pouvoir être sélectionné par Luis de la Fuente, qui donnera sa liste demain. Il devrait cependant être là pour la reprise du Barça le 10 octobre face à Getafe.