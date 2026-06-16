Liam Rosenior est dans la short-list du Paris FC

Alors qu’une prolongation semblait acquise il y a encore quelques semaines, l’avenir d’Antoine Kombouaré au Paris FC reste entouré d’incertitudes. Auteur d’une remarquable opération maintien depuis son arrivée cet hiver, avec une belle onzième place pour la première année du club francilien en Ligue 1, le technicien kanak dispose toujours du soutien de la direction parisienne et notamment d’Antoine Arnault. Les deux parties souhaitaient poursuivre leur collaboration, mais plusieurs points bloquaient avant un éventuel accord.

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La question de la santé de Kombouaré restait au cœur des discussions. L’entraîneur souffre d’un problème au genou qui nécessite une intervention chirurgicale et une période de convalescence. Initialement attendue fin mai, la décision concernant son avenir a été repoussée à plusieurs reprises. Les dirigeants du Paris FC espéraient toujours trouver un terrain d’entente dans les prochains jours, mais le principal point de blocage concerne désormais la durée du futur contrat.

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Liam Rosenior de retour en Ligue 1 ?

Antoine Kombouaré souhaiterait prolonger jusqu’en 2028, soit une année supplémentaire par rapport à ce qui est actuellement envisagé par le club. Et alors que le Paris FC souhaitait rapidement clarifier sa situation avant de lancer pleinement son mercato estival, le club de la capitale étudie déjà plusieurs alternatives, conscient que le dossier pourrait encore échouer. Selon nos informations, l’Anglais Liam Rosenior figure notamment dans la short-list parisienne pour prendre la suite.

Libre après une expérience compliquée à la tête de Chelsea, où il n’était resté que 104 jours en poste dans le club londonien, le technicien anglais conserve une belle cote auprès de plusieurs décideurs du PFC pour son bon passage sous les couleurs de Strasbourg. La direction parisienne avait également tenté le coup pour Bruno Genesio, mais le Lyonnais a déjà un accord avec l’Olympique de Marseille. En parallèle de ce choix du nouveau coach, la direction a émis le souhait de recruter entre 4 et 5 joueurs cet été pour une enveloppe globale de 50 M€ environ et avance déjà sur plusieurs dossiers, dont celui d’un milieu de terrain.