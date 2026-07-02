Menu Rechercher
Commenter 28
Officiel Premier League

Mateus Fernandes signe à Tottenham pour quasiment 100 M€ !

Mateus Fernandes devient officiellement la recrue la plus chère de l’histoire de Tottenham. Le milieu de terrain a signé pour 98 M€ en provenance de West Ham.

Par Maxime Barbaud
2 min.

C’est un transfert dont on a beaucoup parlé en Angleterre ces derniers jours. Courtisé par le PSG, le Real Madrid et Manchester United, Mateus Fernandes rejoint finalement Tottenham. C’est surtout le montant de l’opération qui fait réagir. Le club anglais a déboursé presque 100 M€ pour s’offrir les services du milieu de terrain portugais. Nous ne sommes pas encore au niveau du transfert d’Elliot Anderson à Manchester City (150 M€) mais on s’en approche tout de même.

La suite après cette publicité

La nouvelle a été officialisée par Tottenham. «Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Mateus Fernandes. Le milieu de terrain international portugais, âgé de 21 ans, nous rejoint en provenance de West Ham United», indique le communiqué qui ne précise pas la durée du contrat signé. Il s’agit du plus gros transfert de l’histoire des Spurs. Le record a même été explosé puisqu’il était détenu depuis seulement un an par Xavi Simons et ses 65 M€ en provenance du RB Leipzig.

Descendu avec Southampton puis avec West Ham

West Ham réalise une très belle plus-value dans cette opération. Mateus Fernandes avait été recruté à l’été 2025 depuis Southampton contre 44 M€, les Saints se l’offrant eux-mêmes pour 15 M€ un an plus tôt du Sporting CP. Malgré l’investissement, ils n’avaient pas réussi à se maintenir en Premier League à l’issue de l’exercice, pas plus que les Hammers cette saison, ce qui fut une sensation au printemps outre-Manche. Le Portugais de 21 ans a tout de même tiré son épingle du jeu.

La suite après cette publicité

La dernière place de relégable s’est d’ailleurs jouée… avec Tottenham. La venue de Roberto de Zerbi à la tête des Lylywhites a changé la donne sur la fin de saison. Malgré de grosses frayeurs, ils sont parvenus à se maintenir in extremis et comptent bien afficher un autre visage à partir de la rentrée. Andrew Robertson et Marcos Senesi ont débarqué libre et Jan Paul van Hecke est arrivé pour 60 M€ depuis Brighton. Fernandes espère participer à ce rebond et s’installer en Seleçao (1 sélection), lui qui a loupé le Mondial.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
West Ham
Tottenham
Mateus Fernandes

En savoir plus sur

Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham
Tottenham Logo Tottenham
Mateus Fernandes Mateus Fernandes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier