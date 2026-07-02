Mateus Fernandes signe à Tottenham pour quasiment 100 M€ !

C’est un transfert dont on a beaucoup parlé en Angleterre ces derniers jours. Courtisé par le PSG, le Real Madrid et Manchester United, Mateus Fernandes rejoint finalement Tottenham. C’est surtout le montant de l’opération qui fait réagir. Le club anglais a déboursé presque 100 M€ pour s’offrir les services du milieu de terrain portugais. Nous ne sommes pas encore au niveau du transfert d’Elliot Anderson à Manchester City (150 M€) mais on s’en approche tout de même.

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La nouvelle a été officialisée par Tottenham. «Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Mateus Fernandes. Le milieu de terrain international portugais, âgé de 21 ans, nous rejoint en provenance de West Ham United», indique le communiqué qui ne précise pas la durée du contrat signé. Il s’agit du plus gros transfert de l’histoire des Spurs. Le record a même été explosé puisqu’il était détenu depuis seulement un an par Xavi Simons et ses 65 M€ en provenance du RB Leipzig.

Descendu avec Southampton puis avec West Ham

West Ham réalise une très belle plus-value dans cette opération. Mateus Fernandes avait été recruté à l’été 2025 depuis Southampton contre 44 M€, les Saints se l’offrant eux-mêmes pour 15 M€ un an plus tôt du Sporting CP. Malgré l’investissement, ils n’avaient pas réussi à se maintenir en Premier League à l’issue de l’exercice, pas plus que les Hammers cette saison, ce qui fut une sensation au printemps outre-Manche. Le Portugais de 21 ans a tout de même tiré son épingle du jeu.

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We are delighted to announce the signing of Mateus Fernandes ✍️



🔗 https://t.co/wYggXgYt7j pic.twitter.com/KdIEuPFyET — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026

La dernière place de relégable s’est d’ailleurs jouée… avec Tottenham. La venue de Roberto de Zerbi à la tête des Lylywhites a changé la donne sur la fin de saison. Malgré de grosses frayeurs, ils sont parvenus à se maintenir in extremis et comptent bien afficher un autre visage à partir de la rentrée. Andrew Robertson et Marcos Senesi ont débarqué libre et Jan Paul van Hecke est arrivé pour 60 M€ depuis Brighton. Fernandes espère participer à ce rebond et s’installer en Seleçao (1 sélection), lui qui a loupé le Mondial.