Le Real Madrid va faire un transfert à plus de 100 M€

Cet été, le Real Madrid a déjà bien gâté José Mourinho. Le Special One est heureux de pouvoir compter sur Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella ou encore Bernardo Silva. Il l’a d’ailleurs fait savoir à ses dirigeants. Le Portugais leur a aussi dit qu’il en veut plus. D’autres renforts sont donc espérés durant cette intersaison.

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AS précise d’ailleurs que Mourinho sait qu’il faudra investir à présent environ 100 M€ ou plus pour s’offrir une recrue supplémentaire au milieu. En effet, il faudra mettre entre 130 et 140 M€ pour recruter la priorité Enzo Fernandez (Chelsea). Le plan B, Mateus Fernandes, lui, coûte entre 90 et 92 M€. Florentino Pérez sait quoi faire pour satisfaire son coach.