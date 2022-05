Lionel Messi domine un classement inhabituel en Europe

La suite après cette publicité

La poisse. Depuis son arrivée au Paris SG, Lionel Messi (34 ans) ne s'est encore jamais vraiment montré capable de reproduire les prouesses qu'il réalisait au FC Barcelone il n'y a pas si longtemps que cela. Et pour ne rien arranger, la chance n'est pas vraiment du côté du n° 30 parisien. Dimanche soir, face à Troyes (2-2, 36e journée de Ligue 1), l'Argentin a encore envoyé une grosse frappe du gauche sur la transversale de Jessy Moulin. C'est la dixième fois en vingt-quatre apparitions en championnat et cinquante-neuf tirs que cela lui arrive !

Il est le joueur le plus malchanceux des cinq grands championnats. Le bilan de la Pulga - plutôt triste pour sa première expérience en championnat de France (4 buts et 9 passes décisives) - aurait donc pu être meilleur avec une dose supplémentaire de précision. Il n'aurait toutefois peut-être pas été suffisant pour effacer l'impression de spleen et de passivité souvent laissée sur les pelouses hexagonales par le natif de Rosario ces derniers mois...

Du joli monde derrière Messi... avec Mbappé !

Dans ce classement des plus gros poissards du top 5 européen, la star albiceleste devance un certain Robert Lewandowski (33 ans), qui a touché du bois à 9 reprises cette saison en Bundesliga. Le Polonais, actuel meilleur buteur du championnat allemand avec 34 réalisations en 33 apparitions, aurait donc pu, cette année encore, dépasser la barre des 40 pions avec un peu plus de réussite (il a inscrit un total de 41 buts en 2020/21) !

Trois joueurs se partagent la 3e marche du podium avec 7 montants trouvés, à savoir Raphinha (25 ans, Leeds), Bryan Mbeumo (22 ans, Brentford) et Raul De Tomas (27 ans, Espanyol). Marko Arnautovic, l'Autrichien de 33 ans de Bologne, suit de près avec 6 tirs sur le cadre en Serie A. Victor Osimhen (23 ans, Naples), Tammy Abraham (24 ans, AS Roma), Nabil Fekir (28 ans, Betis), Steve Mounié (27 ans, Brest), Kylian Mbappé (23 ans, PSG) et Donyell Malen (23 ans, Borussia Dortmund) complètent ce classement avec 5 ballons envoyés sur les poteaux ou transversales durant cet exercice.