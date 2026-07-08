Ex-OM : l’Association des clubs européens (EFC) enrôle Franckie Tourdre

Ancien Directeur de la communication et des médias de l’OM (2023-2025), Franckie Tourdre reprend du service du côté de Nyon, en Suisse, au sein de l’Association des clubs européens, l’European Football Clubs, qui l’a annoncé ce mardi par un post sur sa page LinkedIn.

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Nommé ces derniers jours, le nouveau responsable de la communication et des relations publiques de l’EFC (anciennement appelée ECA), passé également par l’AS Saint-Etienne et l’AS Monaco, rejoint ainsi l’organisation internationale présidée par Nasser Al-Khelaifi et qui regroupe plus de 800 clubs européens. Influente dans de nombreuses discussions avec l’UEFA, la FIFA ou les institutions de l’Union européenne, l’EFC est notamment très impliquée sur les dossiers de calendriers internationaux, de création et réforme des compétitions ou de redistribution des revenus commerciaux en faveur de tous ses clubs membres. Elle joue également un rôle majeur dans l’accompagnement juridique ou financier des plus petits clubs découvrant les compétitions européennes chaque saison.