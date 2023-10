Barça - Real Madrid : Xavi revient sur sa brouille avec Vinicius Jr

Dans le cadre de la 11e journée de La Liga, le Real Madrid a renversé dans le money time le FC Barcelone pour s’offrir le premier Clasico de la saison (2-1). Pourtant, les Catalans ont longtemps dominé les débats et ont profité du mauvais début de match des Merengues pour mener au tableau d’affichage. Inoffensifs, les attaquants de la Maison Blanche ont éprouvé des difficultés à franchir le premier rideau adverse et ont montré des signes de nervosité, à l’image de Vinicius Jr.

Réclamant une faute après avoir été bousculé à la 28e minute de jeu par le défenseur du Barça Ronald Araujo, le Brésilien s’est ensuite expliqué avec l’entraîneur catalan, Xavi. Un échange tendu au cours duquel l’Espagnol s’est distingué en donnant une petite tape sur la joue du numéro 7 merengue. À l’issue de la rencontre, le technicien de 43 ans est revenu sur cette altercation. «Je lui ai dit que ce n’était pas une faute, respect total toujours, vous ne me verrez jamais générer de controverse. Je respecte et j’admire Vinicius en tant que footballeur. Aucun problème. Je l’ai caressé et je lui ai dit que ce n’était pas une faute», s’est justifié l’ex-international espagnol (133 sélections, 13 buts) au micro de DAZN.