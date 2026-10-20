Ligue 1 : la programmation de la 13e à la 18e journée

La programmation des 13e à 18e journées de Ligue 1 est désormais connue, avec plusieurs affiches de premier plan pour terminer l’année 2026 et lancer 2027. Le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, prévu le dimanche 13 décembre à 20h45 lors de la 14e journée, sera l’un des grands rendez-vous de cette période. Le PSG aura également plusieurs rencontres importantes à négocier, avec notamment un déplacement à Lens le dimanche 3 janvier à 20h45, pour la 15e journée, puis un déplacement à Monaco le samedi 30 janvier à 17h15, lors de la 18e journée. De son côté, l’OM recevra Lille le samedi 16 janvier à 17h15, avant de se déplacer à Lorient le 24 janvier. L’Olympique Lyonnais recevra l’OM le 13 décembre, puis accueillera Lille le dimanche 31 janvier à 20h45 pour clôturer la 18e journée. Les Gones joueront quatre fois à 20h45 le dimanche lors des cinq journées de la J13 à la J18.

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Le derby azuréen entre Monaco et Nice, programmé le samedi 2 janvier à 21 heures, constituera également l’une des affiches à suivre pour débuter la nouvelle année. Il faudra aussi surveiller le Paris FC, l’une des sensations de ce début de saison, qui affrontera notamment le PSG le samedi 12 décembre, avant de recevoir le Havre le 3 janvier et de se déplacer à Lille le 23 janvier. Ces prochaines journées permettront de mesurer la capacité du club parisien à confirmer son excellent début d’exercice face à des adversaires aux ambitions variées. Le Stade Rennais aura plusieurs rendez-vous importants, notamment la réception de Brest le 6 décembre, avant d’affronter Monaco le 13 décembre et Lens le 16 janvier. Le LOSC, de son côté, devra négocier un calendrier relevé avec un déplacement à Marseille le 16 janvier, puis la réception du Paris FC le 23 janvier et de Strasbourg le 3 janvier.

13e journée

Vendredi 4 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Toulouse FC – Paris Saint-Germain

Samedi 5 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

LOSC – AJ Auxerre

Samedi 5 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Lens – Havre AC

AS Monaco – Angers SCO

RC Strasbourg Alsace – FC Lorient

Paris FC – Le Mans FC

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Dimanche 6 décembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

ESTAC Troyes – Olympique Lyonnais

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Dimanche 6 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – Stade Brestois 29

Dimanche 6 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – OGC Nice

14e journée

Vendredi 11 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

AJ Auxerre – Toulouse FC

Samedi 12 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – Paris FC

Samedi 12 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

OGC Nice – RC Lens

Angers SCO – RC Strasbourg Alsace

Stade Brestois 29 – ESTAC Troyes

Havre AC – Le Mans FC

Dimanche 13 décembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

FC Lorient – LOSC

Dimanche 13 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – AS Monaco

Dimanche 13 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille

15e journée

Samedi 2 janvier 2027 à 17h00 sur Ligue 1+

Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille

Samedi 2 janvier 2027 à 21h00 sur Ligue 1+

AS Monaco – OGC Nice

ESTAC Troyes – Stade Rennais FC

Toulouse FC – Angers SCO

FC Lorient – AJ Auxerre

Paris FC – Havre AC

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Dimanche 3 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+

Le Mans FC – Olympique Lyonnais

Dimanche 3 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+

LOSC – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 3 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Lens – Paris Saint-Germain

16e journée

Vendredi 15 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – LOSC

Samedi 16 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+

Angers SCO – Paris Saint-Germain

Samedi 16 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – RC Lens

RC Strasbourg Alsace – Le Mans FC

OGC Nice – Havre AC

AJ Auxerre – ESTAC Troyes

Dimanche 17 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+

Paris FC – Toulouse FC

Dimanche 17 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+

AS Monaco – Stade Brestois 29

Dimanche 17 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – FC Lorient

17e journée

Vendredi 22 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+

ESTAC Troyes – AS Monaco

Samedi 23 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+

LOSC – Paris FC

Samedi 23 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – AJ Auxerre

RC Lens – Stade Brestois 29

Toulouse FC – OGC Nice

Le Mans FC – Angers SCO

Dimanche 24 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+

Havre AC – Stade Rennais FC

Dimanche 24 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+

FC Lorient – Olympique de Marseille

Dimanche 24 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais

18e journée

Vendredi 29 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+

Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace

Samedi 30 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Samedi 30 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+

Toulouse FC – RC Lens

Paris FC – AJ Auxerre

Le Mans FC – OGC Nice

Angers SCO – Havre AC

Dimanche 31 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – FC Lorient

Dimanche 31 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – ESTAC Troyes

Dimanche 31 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+