Ligue 1 : la programmation de la 13e à la 18e journée
La programmation des 13e à 18e journées de Ligue 1 est désormais connue, avec plusieurs affiches de premier plan pour terminer l’année 2026 et lancer 2027. Le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, prévu le dimanche 13 décembre à 20h45 lors de la 14e journée, sera l’un des grands rendez-vous de cette période. Le PSG aura également plusieurs rencontres importantes à négocier, avec notamment un déplacement à Lens le dimanche 3 janvier à 20h45, pour la 15e journée, puis un déplacement à Monaco le samedi 30 janvier à 17h15, lors de la 18e journée. De son côté, l’OM recevra Lille le samedi 16 janvier à 17h15, avant de se déplacer à Lorient le 24 janvier. L’Olympique Lyonnais recevra l’OM le 13 décembre, puis accueillera Lille le dimanche 31 janvier à 20h45 pour clôturer la 18e journée. Les Gones joueront quatre fois à 20h45 le dimanche lors des cinq journées de la J13 à la J18.
Le derby azuréen entre Monaco et Nice, programmé le samedi 2 janvier à 21 heures, constituera également l’une des affiches à suivre pour débuter la nouvelle année. Il faudra aussi surveiller le Paris FC, l’une des sensations de ce début de saison, qui affrontera notamment le PSG le samedi 12 décembre, avant de recevoir le Havre le 3 janvier et de se déplacer à Lille le 23 janvier. Ces prochaines journées permettront de mesurer la capacité du club parisien à confirmer son excellent début d’exercice face à des adversaires aux ambitions variées. Le Stade Rennais aura plusieurs rendez-vous importants, notamment la réception de Brest le 6 décembre, avant d’affronter Monaco le 13 décembre et Lens le 16 janvier. Le LOSC, de son côté, devra négocier un calendrier relevé avec un déplacement à Marseille le 16 janvier, puis la réception du Paris FC le 23 janvier et de Strasbourg le 3 janvier.
La programmation TV complète de la Ligue 1
13e journée
Vendredi 4 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
- Toulouse FC – Paris Saint-Germain
Samedi 5 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
- LOSC – AJ Auxerre
Samedi 5 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
- RC Lens – Havre AC
- AS Monaco – Angers SCO
- RC Strasbourg Alsace – FC Lorient
- Paris FC – Le Mans FC
Dimanche 6 décembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
- ESTAC Troyes – Olympique Lyonnais
Dimanche 6 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
- Stade Rennais FC – Stade Brestois 29
Dimanche 6 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
- Olympique de Marseille – OGC Nice
14e journée
Vendredi 11 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
- AJ Auxerre – Toulouse FC
Samedi 12 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
- Paris Saint-Germain – Paris FC
Samedi 12 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
- OGC Nice – RC Lens
- Angers SCO – RC Strasbourg Alsace
- Stade Brestois 29 – ESTAC Troyes
- Havre AC – Le Mans FC
Dimanche 13 décembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
- FC Lorient – LOSC
Dimanche 13 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
- Stade Rennais FC – AS Monaco
Dimanche 13 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
- Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille
15e journée
Samedi 2 janvier 2027 à 17h00 sur Ligue 1+
- Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille
Samedi 2 janvier 2027 à 21h00 sur Ligue 1+
- AS Monaco – OGC Nice
- ESTAC Troyes – Stade Rennais FC
- Toulouse FC – Angers SCO
- FC Lorient – AJ Auxerre
- Paris FC – Havre AC
Dimanche 3 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+
- Le Mans FC – Olympique Lyonnais
Dimanche 3 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+
- LOSC – RC Strasbourg Alsace
Dimanche 3 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+
- RC Lens – Paris Saint-Germain
16e journée
Vendredi 15 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+
- Olympique de Marseille – LOSC
Samedi 16 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+
- Angers SCO – Paris Saint-Germain
Samedi 16 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+
- Stade Rennais FC – RC Lens
- RC Strasbourg Alsace – Le Mans FC
- OGC Nice – Havre AC
- AJ Auxerre – ESTAC Troyes
Dimanche 17 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+
- Paris FC – Toulouse FC
Dimanche 17 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+
- AS Monaco – Stade Brestois 29
Dimanche 17 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+
- Olympique Lyonnais – FC Lorient
17e journée
Vendredi 22 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+
- ESTAC Troyes – AS Monaco
Samedi 23 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+
- LOSC – Paris FC
Samedi 23 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+
- Paris Saint-Germain – AJ Auxerre
- RC Lens – Stade Brestois 29
- Toulouse FC – OGC Nice
- Le Mans FC – Angers SCO
Dimanche 24 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+
- Havre AC – Stade Rennais FC
Dimanche 24 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+
- FC Lorient – Olympique de Marseille
Dimanche 24 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+
- RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais
18e journée
Vendredi 29 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+
- Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace
Samedi 30 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+
- AS Monaco – Paris Saint-Germain
Samedi 30 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+
- Toulouse FC – RC Lens
- Paris FC – AJ Auxerre
- Le Mans FC – OGC Nice
- Angers SCO – Havre AC
Dimanche 31 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+
- Stade Rennais FC – FC Lorient
Dimanche 31 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+
- Olympique de Marseille – ESTAC Troyes
Dimanche 31 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+
- Olympique Lyonnais – LOSC
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