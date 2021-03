OL-PSG : les choix perdants de Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Un choc cinq étoiles. Privé de Ligue des Champions cette saison 2020-21, l'Olympique Lyonnais se concentre essentiellement sur la Ligue 1 Uber Eats, en plus de la Coupe de France. Deuxièmes ex-aequo avant la rencontre (60 points), les Gones avaient l'opportunité de passer devant leur adversaire du jour, le Paris Saint-Germain, tout en revenant à hauteur de Lille, battu 2 à 1 par Nîmes, en cas de succès dimanche soir au Groupama Stadium. Pour cela, il fallait donc prendre le dessus sur le club de la capitale. Une mission dans les cordes des Rhodaniens, vainqueurs 1 à 0 lors du match aller le 13 décembre dernier.

Mais cette fois-ci, les Olympiens ont été beaucoup moins inspirés que lors de la première manche. Pourtant, Rudi Garcia misait sur son classique 4-3-3 pour faire tomber les Franciliens. Malgré tout, le coach français apportait quelques retouches. Il choisissait d'aligner Mattia De Sciglio au poste de latéral droit, laissant Léo Dubois sur le banc. Dans l'entrejeu, Maxence Caqueret profitait du forfait de Houssem Aouar pour se faire une place dans le onze de départ. Il était préféré à Bruno Guimarães. Pour le reste, Garcia ne changeait rien. Mais ses choix n'ont pas payé. De Sciglio a été mangé par Kylian Mbappé, dont les appels et la vitesse ont fait mal. Une erreur de le titulariser.

De Sciglio a été dépassé

Malgré sa bonne volonté et de nombreux kilomètres parcourus, Maxence Caqueret, souvent entreprenant, a parfois fait preuve d'approximation. Mais cela a été le cas de tout le milieu lyonnais, puisque Thiago Mendes et Lucas Paqueta, ont peiné face au duo Gueye-Danilo. Devant, Toko Ekambi, Kadewere et Memphis n'ont pas ou peu existé. D'ailleurs, les deux derniers ont été rapidement sortis en deuxième période, tout comme Thiago Mendes (55e). Chose importante à souligner puisque Rudi Garcia ne fait généralement pas de changement avant l'heure de jeu. Des choix pour le coup intéressants puisque Islam Slimani a marqué. Rayan Cherki, lancé à la place de KTE, a lui délivré une passe décisive à Cornet. Léo Dubois, lui, a fait une bonne entrée tout comme Bruno Guimarães.

Malgré cela, l'OL s'est incliné 4 à 2. Pour autant, Rudi Garcia a défendu ses idées en conférence de presse. «Ce n'est pas un problème de plan de jeu. Si vous perdez les duels… c’est un problème de manque d’impact athlétique et ça ce n’est pas possible contre une équipe qui s’est mise en mode grande équipe de Paris. Paris a été très bon ce soir, nous on n’a pas été suffisamment bien, y compris dans l’utilisation du ballon. On a mal utilisé la profondeur. Quand on l’a fait, on a marqué par Maxwel Cornet. Après à 4-1 et 4-2, on peut espérer prendre un point. Mais sur la première heure de jeu, on ne méritait pas. Ils en voulaient plus que nous et dire ça c’est une anomalie».

Le coach défend ses idées

Questionné au sujet de sa décision de ne pas titulariser Dubois, il a confié : «c’est un choix tactique. Léo a été très bien quand il est rentré. Mais voilà, c’est tout». C'était surtout une erreur puisque De Sciglio a été catastrophique et que l'international tricolore a été beaucoup plus intéressant. Interrogés la rencontre, certains éléments n'ont pas caché que la stratégie mise en place n'avait pas été payante. Cela a été le cas de Bruno Guimarães. «On est déçus, notre stratégie n'était pas bonne au début. On leur a laissé trop de temps avec le ballon. Il faut oublier ce match et penser à Lens et se souvenir des deux buts».

Islam Slimani est du même avis. «On a fait une mauvaise entame de match, on a essayé des choses qui n’ont pas marché. Maintenant il faut penser aux prochains matches. Les 30 dernières minutes on a réussi à marquer deux buts, maintenant c’est le prochain match qui compte. On devait jouer notre jeu et essayer de les mettre en difficulté. On a toujours toutes nos chances on va essayer de gagner tous nos matches pour essayer de décrocher quelque chose». Pour cela, Rudi Garcia comme ses joueurs devront être au maximum pour espérer rester dans le peloton de tête et aller chercher une place en Ligue des Champions.