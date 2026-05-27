Pourquoi le FC Barcelone fonce sur la surprenante piste Anthony Gordon

C’est une information qui est en train d’en surprendre plus d’un en Catalogne ce mercredi. Le FC Barcelone, en quête de renforts pour son secteur offensif, aurait effectivement jeté son dévolu sur Anthony Gordon (25 ans), l’attaquant de Newcastle. Les médias anglais et espagnols n’ont aucun doute : le Barça a lancé les grandes manœuvres pour attirer la star des Magpies dans ses rangs et l’opération pourrait se conclure assez vite.

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Un profil qui colle à ce que veut Flick

Un choix surprenant, puisque le nom de Gordon n’avait jamais été évoqué jusqu’ici, si ce n’est dans quelques tabloïds par ci par là. Tout comme le Barça n’a pas l’habitude d’enrôler des joueurs britanniques, à quelques exceptions près comme Marcus Rashford. Puis, le FC Barcelone semblait plutôt déterminé à enrôler un vrai numéro 9, là où le joueur des Three Lions est avant tout un joueur de couloir, bien que capable d’occuper la pointe de l’attaque.

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Quelques éléments de réponse à cette décision mercato un peu étonnante sont donnés dans les médias catalans. Le premier n’est autre que la volonté de Flick d’aller chercher le joueur. C’est le coach allemand qui serait donc à l’origine de ce choix, plus que Deco ou Joan Laporta. Il faut dire que le tacticien germanique semble préférer les profils de 9 assez mobiles, capables de dézoner et beaucoup participer au jeu. D’où le fait qu’il ait souvent préféré Ferran Torres à Robert Lewandowski ces derniers mois. Il peut donc clairement y avoir une volonté de jouer sans véritable joueur de surface, sachant que des joueurs comme Raphinha ou Lamine Yamal sont capables d’assurer un certain nombre de buts par saison également.

Gordon… et un autre ?

Un profil polyvalent qui lui permettrait donc de jouer en 9 mais aussi de soulager Raphinha lorsque Flick l’estimera nécessaire. Dans l’attente de voir de quoi sera fait l’avenir de Marcus Rashford, le Barça n’a pas de véritable remplaçant sur les ailes. Puis, et c’est aussi à prendre en compte, avant toute considération sportive peut-être, Gordon serait bien moins cher que les autres pistes annoncées jusqu’ici. Recruté pour 45 millions d’euros à Everton en 2023, il pourrait coûter entre 80 et 90 millions d’euros aux Barcelonais, alors qu’une première offre de 70 millions a été formulée selon nos informations. C’est un montant conséquent, mais c’est moins que les 150 millions d’euros demandés par l’Atlético de Madrid pour Julian Alvarez, alors que Chelsea a fermé la porte pour João Pedro.

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Même s’il convient aussi de signaler que certains médias précisent que l’arrivée de Gordon n’empêcherait pas forcément celle d’un autre joueur offensif pour le poste d’attaquant de pointe. Le but est aussi de sécuriser un attaquant et, ensuite, tenter le tout pour le tout pour Alvarez en ayant déjà au moins assuré un premier renfort pour le secteur offensif. Gordon répond donc à plusieurs critères qui ont convaincu tout le monde en interne à Barcelone : un joueur polyvalent, complet, qui répond à un vrai besoin et une opportunité de marché à prix "abordable". Surtout que cet été, le club catalan devrait avoir plus de marge de manoeuvre sur le mercato, en partie grâce au retour à la règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga…