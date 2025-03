PSG : une photo de Dembélé met le feu à Barcelone

Prolongé par le FC Barcelone jusqu’en 2030, Gavi (20 ans) symbolise la jeunesse triomphante du club catalan. Mais depuis cette saison, le milieu de terrain a quelque peu disparu des radars. Il n’est pas blessé puisqu’il s’agit d’un choix sportif d’Hansi Flick, qui lui préfère Frenkie De Jong et Marc Casado (ce dernier s’est depuis gravement blessé).

Un changement de statut qui a logiquement fait naître des rumeurs de possible départ. Et à l’heure où le nom du Paris Saint-Germain est sorti du chapeau, Mundo Deportivo et toute la Catalogne viennent de repérer un détail qui va faire parler dans tout Barcelone. Ousmane Dembélé, ancien Blaugrana évoluant au PSG, a changé la photo de son profil Instagram pour en mettre une où il est avec Gavi. Hasard ou message ciblé pour attirer le jeune Espagnol ? Les Catalans semblent avoir fait leur choix…