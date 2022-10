OL : plusieurs incertitudes avant la réception de Toulouse

L'OL n'a d'autre choix que de se relancer. Et cela passera forcément par une victoire face à Toulouse, ce vendredi (21h). Un match de tous les dangers pour Peter Bosz, déjà menacé, qui pourrait être amputé de quelques-unes de ses forces. Présent en conférence de presse d'avant-match, le Batave a procédé à une revue de son effectif.

« Sur les 5 joueurs absents à Lens, 4 se sont entraînés avec nous. Il manque seulement Romain Faivre. J'espère que Maxence Caqueret et Houssem Aouar pourront s'entraîner avec le groupe. Maxence sent, depuis un moment, une petite douleur musculaire. Il a beaucoup joué avec les Espoirs et c'était également difficile à Lens. Il a beaucoup couru. Mais, normalement, il sera là. Houssem a quitté l'entraînement avant-hier. Si tout va bien, il sera dans le groupe aussi » a-t-il ainsi déclaré.