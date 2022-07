JT Foot Mercato : le Barça en ébullition sur le mercato

La suite après cette publicité

C'est désormais officiel. Via un communiqué, le FC Barcelone a annoncé avoir « conclu un accord avec Leeds United pour le transfert de Raphinha ». Les Culés ont offert 58M d'euros sans compter les bonus pour doubler Arsenal et Chelsea qui semblaient pourtant avoir de l'avance dans ce dossier. Mais l'envie du joueur a fait la différence. Il ne lui reste plus qu'à passer la visite médicale avant qu'il soit officiellement un Blaugrana. À noter que cette vente va bénéficier au Stade Rennais. Comme l'a confirmé le directeur technique Florian Maurice en conférence de presse, un pourcentage sur la revente du joueur avait été négocié. Concernant le Français Ousmane Dembélé, il va signer un contrat de deux ans, soit jusqu'en 2024. Du côté des départs, Francisco Trincao a été officialisé. Contrairement à ce qui était annoncé, ce n'est pas un transfert sec mais un prêt avec option d'achat au Sporting Portugal. Toutefois la situation reste bloquée pour Memphis Depay. L'indésirable néerlandais a reçu des offres de Tottenham et de Séville mais l'intéressé n'est pas réciproque. C'est la même histoire avec Frenkie de Jong. Le Barça a déjà trouvé un accord pour son transfert à Manchester United, mais le milieu souhaite rester en Catalogne. D'après Sport, Manchester United s'impatiente et aurait fixé cette semaine comme dernier créneau afin de trouver un accord total. Enfin le cas Samuel Umtiti est plus complexe. Le Barça était prêt à laisser filer son joueur libre, mais ce dernier a été recalé de sa visite médicale au Stade Rennais selon Esport3. Une information démentie par le joueur sur ses réseaux sociaux et aussi pas son agent.

Les nouveaux décideurs du club parisien rêvent de faire de l'attaquant rémois la doublure de Kylian Mbappé. Après avoir rencontré l'entourage du joueur et Reims, les Parisiens ont mis un coup d'accélérateur. Selon nos informations, une première offre orale à hauteur de 27M€, accompagnée de bonus, a été formulée. Cette proposition est loin des attentes du Stade de Reims qui espère se rapprocher des 40M€ proposés par Newcastle. Les discussions vont se poursuivre, mais le PSG semble bel et bien décidé à s'offrir les services de l'une des révélations du championnat français.

Arrivé à Manchester City en 2015 en provenance de Liverpool, Raheem Sterling vient de poster sur son compte Instagram un message pour faire ses adieux aux supporters Citizens. Son transfert chez les Blues, qui va avoisiner les 50M€, n'est donc plus qu'une question de temps.

Ça continue de bouger au LOSC avec l'arrivée de Mohamed Bayo ! Auteur de 14 buts la saison dernière avec le Clermont Foot, l’attaquant de 24 ans a signé chez les Dogues pour cinq ans. Coût du transfert : 14M d'euros.

Joueur de DC United entre 2018 et 2020, Wayne Rooney est de retour. Mais en tant qu'entraîneur ! Il tentera de faire mieux que sa dernière expérience à Derby Couty, qu'il n'a pas réussi à sauver de la relégation en League one.

Delighted to be back at @dcunited, this time as manager. Looking forward to getting started. 🙌⚫️🔴 #DCU pic.twitter.com/oChKaRhOH6