Barça : coup dur confirmé pour Frenkie De Jong

Ce qui était redouté est désormais confirmé pour Frenkie de Jong. Le FC Barcelone a officialisé les résultats des examens passées par le milieu néerlandais, touché au genou durant la Coupe du Monde 2026. « Les examens réalisés sur Frenkie de Jong ont confirmé une rupture du ligament latéral interne du genou droit. Il poursuivra son traitement sous suivi médical durant les prochaines semaines en fonction de son évolution », peut-on lire.

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[COMMUNIQUÉ MÉDICAL]



Les examens réalisés sur Frenkie de Jong ont confirmé une rupture du ligament latéral interne du genou droit. Il poursuivra son traitement sous suivi médical durant les prochaines semaines en fonction de son évolution pic.twitter.com/ehYXJi3HLN — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) July 23, 2026

Le retour à la compétition du Néerlandais âgé de 29 ans est prévu à la mi-novembre. Un coup dur pour le Barça mais surtout pour le joueur, qui avait reculé dans la hiérarchie des milieux barcelonais ces derniers mois. De Jong a réagi sur ses réseaux sociaux : « pendant la Coupe du Monde, je me suis blessé au genou. Après les premières évaluations, les médecins m’ont dit qu’il s’agissait d’une petite blessure et qu’elle n’empirerait pas si je continuais à jouer. Le seul défi était de jouer avec un peu de douleur, mais tout au long de ma carrière, j’ai fait cela chaque fois que je pouvais contribuer à l’équipe, que ce soit pour mon club ou mon pays. Pendant mes vacances, je suis rentré à Barcelone pour des examens supplémentaires. Ceux-ci ont montré que la blessure était plus grave que ce qui avait été initialement déterminé. Heureusement, à ce stade, aucune intervention chirurgicale n’est nécessaire, et je suis maintenant entièrement concentré sur ma récupération et sur un retour sur le terrain le plus rapidement possible. »