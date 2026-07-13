Coupe du Monde 2026 : le pronostic complètement fou d’un consultant pour France-Espagne

À la veille de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Espagne, les débats s’intensifient autour du favori de cette affiche entre deux prétendants majeurs au sacre. Les Bleus arrivent en pleine confiance après leur succès maîtrisé contre le Maroc (2-0), une rencontre largement dominée par les hommes de Didier Deschamps. De son côté, la Roja a dû attendre les dernières minutes pour faire tomber la Belgique (2-1), grâce à un but décisif de Mikel Merino. Pour certains observateurs, la sélection française possède un net avantage, à commencer par le consultant de CBS Sports, Joy Paulian.

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"France are miles ahead of Spain… France can score 3 or 4 goals in this game."@JOYPAULIAN sees only one winner as France and Spain prepare to do battle in the World Cup semifinal 🇫🇷 pic.twitter.com/prWwQP3u3m — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 12, 2026

« Offensivement, l’Espagne n’a pas montré sa meilleure version, on n’a pas vu le meilleur Lamine Yamal. Défensivement, la France n’a encaissé aucun but en phase à élimination directe. Un grand gardien, une défense très solide. La France est tellement solide à tous les postes, que si un joueur ne joue pas bien, ils le remplacent par un joueur de classe mondiale capable de changer le match. La France est à des années-lumière devant l’Espagne. La France peut gagner 3 ou 4 buts à 0 face à cette équipe d’Espagne », a-t-il expliqué. Un pronostic particulièrement tranché qui risque d’alimenter encore un peu plus les discussions avant ce choc tant attendu.