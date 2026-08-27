Mercato : l’OL peut craindre le pire après le fiasco contre Fenerbahçe

L’Olympique Lyonnais risque d’avoir quelques maux de tête en ce jeudi matin. Défait par Fenerbahçe (1-2), mercredi soir, lors des barrages de la Ligue des Champions, le club rhodanien se retrouve désormais sous pression à quelques jours de la fin du mercato estival. Et pour cause. Alors que les Gones ont dit au revoir à une dotation de 23 millions d’euros correspondant à la simple participation à la phase de ligue de la C1, l’OL pourrait être contraint de réaliser une ou plusieurs ventes supplémentaires. Après la rencontre, Paulo Fonseca n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude.

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«Je suis l’entraîneur, mais je comprends la situation. Pour le club, la Ligue des champions était très importante pour avoir la possibilité de continuer avec les mêmes joueurs. Peut-être que maintenant on a besoin de vendre. C’est la réalité», a reconnu l’entraîneur lyonnais, qui s’attend donc à voir certains de ses joueurs quitter le club dans les prochains jours. Malgré les conséquences économiques de cette élimination, Mathieu Louis-Jean s’est lui voulu mois alarmiste, rappelant que l’OL avait construit son budget sur une participation en Ligue Europa.

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Malick Fofana condamné à partir

«C’était un objectif important pour nous parce qu’on voulait participer à cette Ligue des champions. Il va falloir se concentrer sur le championnat et la Ligue Europa qui va vite arriver», a ainsi assuré le directeur sportif lyonnais. Une chose est sûre, le manque à gagner est important et cet échec devrait avoir de lourdes conséquences lors des prochains jours. Après avoir enregistré environ 36 millions d’euros de recettes sur les transferts, avec notamment le départ d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros, l’OL se prépare, en effet, à de nouvelles sorties. Parmi les joueurs susceptibles d’être concernés, Malick Fofana apparaît comme l’un des dossiers les plus sensibles. L’ailier belge est notamment suivi par l’AS Roma et pourrait représenter une importante source de revenus pour l’OL.

Si Paulo Fonseca espérait encore pouvoir conserver son jeune talent, la situation financière du club rend, à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette issue quasi impossible. Mais ce n’est pas tout. Le milieu offensif Pavel Sulc et le défenseur central Ruben Kluivert pourraient eux aussi quitter le navire rhodanien dans les prochains jours. Tout comme Tanner Tessmann, qui pourrait permettre à l’OL de récupérer quelques millions. Pour rappel, l’OL devait engranger environ 25 millions d’euros en indemnités de transfert. Avec cette élimination, c’est désormais plutôt le double… De quoi rendre cette fin de mercato particulièrement angoissante pour la direction lyonnaise.