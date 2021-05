OM : l’entraîneur de Flamengo ne veut pas laisser partir Gerson

Cette nuit, Flamengo a remporté le championnat brésilien. L’occasion, peut-être, pour Gerson de fêter son dernier titre avec son club. Le milieu brésilien de 24 ans est annoncé avec insistance du côté de l’OM ces derniers jours. Le club olympien a d’ailleurs formulé une belle offre pour satisfaire les demandes de Flamengo. Mais l’actuel entraîneur de Flamengo, Rogerio Ceni, ne veut pas voir partir son joueur.

La suite après cette publicité

« En tant que membre de Flamengo, je veux qu’il reste. C’est un joueur au-dessus de la moyenne, qui nous aide beaucoup, mais je veux aussi le voir heureux. Il est jeune, il est déjà confirmé, et avec les objectifs qu'il a... J'espère que ce sera ici, que l'on pourra devenir champions, qu’il m'aidera encore plus au milieu de terrain. Espérons que ce résultat le rendra heureux et qu'il sera satisfait », a-t-il affirmé dans des propos rapportés par Globo Esporte.