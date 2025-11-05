Les critiques pleuvent sur le PSG, le Bayern Munich couronné comme le nouveau roi d’Europe

Le PSG dépassé

Choc entre les deux meilleures équipes du monde. Résultat, «le PSG a un genou à terre», titre L’Équipe. «À 11 contre 11, le PSG se fait piétiner par le Bayern, qui est bien la meilleure équipe du moment. À 11 contre 10, après avoir perdu Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, les Parisiens ne sont pas parvenus à recoller», analyse le quotidien français. Dans ce match perdu 2-1, le PSG n’a pas réussi à respirer, mais en seconde période, avec le carton rouge de Luis Diaz, ils ont pris la main sur le match. Le Parisien parle même d’un Paris touché, coulé. Les Parisiens se sont effondrés tactiquement face à un Bayern trop fort. Pour Le Figaro Sport, le PSG perd surtout Dembélé et Hakimi. Déjà privé de Désiré Doué, le club parisien perd deux cadres majeurs pour plusieurs semaines. Dembélé, touché au mollet après une gêne à la cuisse, a quitté le terrain furieux dès la première période ce qui relance les questions sur la gestion de Luis Enrique. Dembouz était-il prêt à jouer un match de ce niveau et de cette intensité ?

Le Bayern Munich sur le toit du monde

Le Bayern Munich a envoyé un sacré message à l’Europe avec cette victoire face aux champions d’Europe en titre. Le quotidien Abendzeitung couronne le club allemand de «rois au sein du Parc des Princes.» Réduits à dix, les Bavarois de Vincent Kompany ont résisté héroïquement aux vagues parisiennes. João Neves a bien réduit l’écart, mais trop tard pour renverser la tendance. Le Bayern signe ainsi sa 16ème victoire consécutive cette saison, une série tout simplement monstrueuse. Chez AS on parle d’un Bayern qui fait preuve de force, et se permet même de bien critiquer le PSG. «Le PSG perd après une première période catastrophique. Le Bayern est la meilleure équipe d’Europe. Il a pris d’assaut le trône du champion, le PSG, qui n’a jamais été aussi soumis sous Luis Enrique que pendant toute la première période. Kompany a créé un rouleau, une machine de destruction massive qui, de plus, sait souffrir. Le match était une ode au football total. Un duel qui a confirmé, au cas où il resterait encore des sceptiques, que le Bayern est un rouleau compresseur sans freins. Il avait besoin de mettre le champion d’Europe en échec à domicile», analyse longuement le média madrilène. Dans le Corriere dello Sport, on parle de ce match comme un coup de foudre, aussi bien pour le tacle de Luis Diaz que de la victoire des hommes de Kompany.

La Mbappé-dépendance inquiète

En Espagne, les gros titres se concentrent sur Thibaut Courtois, qui a clairement évité le naufrage du Real Madrid face à Liverpool. Sans lui, le Casa Blanca prenait l’eau, à coup sûr. Les hommes de Xabi Alonso s’en sortent finalement bien avec une défaite 1-0 à Anfield. Thibaut Courtois a sauvé le Real Madrid face à Liverpool avec des arrêts spectaculaires. Un but de Mac Allister a offert la victoire aux Reds, alors que Mbappé s’est réveillé trop tard et Vinicius a été inefficace. Madrid a semblé dépassé, dépendant entièrement de son gardien pour limiter les dégâts et éviter un naufrage total. L’Équipe se pose d’ailleurs la question suivante : battu à Liverpool, le Real Madrid est-il déjà dépendant de Mbappé ? Globalement, le Kyks est épargné par la presse. On estime qu’il n’a pas été aidé par son équipe.