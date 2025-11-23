Naples : Antonio Conte retrouve le sourire après la victoire contre l’Atalanta

Après la défaite contre Bologne avant la trêve internationale, Naples a parfaitement réagi samedi en s’imposant 3-1 face à l’Atalanta, grâce à une première mi-temps quasi parfaite qui lui permet de reprendre provisoirement la tête du championnat. L’équipe tourne la page des deux semaines tendues précédentes et retrouve confiance avant le match de Ligue des Champions de mardi contre Qarabag, surprenant outsider de la compétition.

Après la rencontre, l’entraîneur Antonio Conte a répondu aux critiques reçues après le revers de Bologne et rappelé la solidité du lien qui l’unit à ses joueurs. « Ce sont des aspects qui préoccupent surtout ceux qui sont à l’extérieur et qui ne connaissent pas la réalité des faits, ni la relation très forte que j’ai avec mes joueurs. Nous essayons toujours de nous dire la vérité ; je suis un homme très transparent, sans masque, et cela ne plaît pas à tout le monde, mais on m’a appris l’honnêteté et à intervenir quand il le faut. Les médias ont raison de parler, mais nous devons continuer à travailler. Maintenant, nous devons jouer mardi contre Qarabag, l’équipe révélation de la Ligue des champions. Nous devons récupérer de l’énergie pour nous préparer à ce match », a expliqué le coach de 56 ans, champion d’Italie en titre avec le Napoli.