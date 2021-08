Numéro 17 pour Ed Sheeran à Ipswich Town

Le chanteur britannique Ed Sheeran s'est vu attribuer une place dans l'équipe d'Ipswich Town (D3). Originaire du Sufolk, le guitariste est un supporter des Tractor Boys. Devenu sponsor maillot cette saison, il s'est également vu offrir le numéro 17 et posera sur la photo officielle.

« C'est vraiment dingue, n'est-ce pas. Quand Ipswich me l'a proposé, je pensais qu'ils plaisantaient mais j'adore l'idée. Je pense que cela va être une excellente saison et je suis honoré d'en faire partie. J'espère juste que cette attribution n'est que symbolique, parce que je veux nous voir promus et cela n'arrivera pas si je joue !,» a déclaré Ed Sheeran.

🔢 @edsheeran might be used to being number one, but it’s 17 that is next to his name on Town’s official squad list for the 2021/22 season!



