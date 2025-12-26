Jules Koundé aperçu au Bénin en train de jouer avec des enfants

Jules Koundé a profité de sa trêve hivernale pour se rendre en Afrique, plus précisément au Bénin, pays dont il est originaire. Le défenseur du FC Barcelone a été aperçu en train de jouer au football sur du sable avec des enfants, dans une ambiance simple et décontractée. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent l’international français partageant un moment de convivialité, ballon au pied, loin de la pression du très haut niveau.

Une scène qui rappelle celle de Lamine Yamal, également aperçu ces derniers jours en train de jouer au football avec des enfants sur une plage de Dubaï. Deux séquences différentes, mais un même esprit : celui de joueurs du Barça profitant de la trêve pour se reconnecter à des moments authentiques. Le retour à la compétition pour le Barça sera face à l’Espanyol Barcelone.