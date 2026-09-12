L’hommage de Luis Enrique à Eric Roy

Le PSG se déplace à Brest ce dimanche (20h45) pour le compte de la 4e journée. Ca sera l’occasion pour le stade Francis-Le Blé de rendre hommage à Éric Roy, décédé d’un cancer le 17 juin dernier. Le club a prévu une cérémonie en sa mémoire et en présence de sa femme, Lœtitia Roy. La tribune du kop sera également ouverte, elle qui était fermée lors du premier match à domicile. Luis Enrique a profité de la conférence de presse d’avant-match pour exprimer son émotion envers l’ex-entraîneur brestois.

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« Demain sera un match très beau. C’était une personne très différente, il a montré que peu importe l’état de santé, il était prêt à sur monter ça, juge l’Asturien, touché par la disparition de son collègue. Il ne sera pas là mais il sera dans notre esprit, j’espère que ce sera un jour spécial. Il va nous manquer, c’est comme ça la vie, il faut continuer. Il serait très heureux de voir cet hommage, je pense. »