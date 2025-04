ASSE-OL : la conversation étonnante entre Letexier et la VAR qui a fait annuler le carton rouge à Stassin

Le tacle par derrière de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso à la 22e minute du derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais continue de faire parler. Côté rhodanien, les Gones, qui n’ont toujours pas communiqué sur l’état de santé de leur milieu de terrain, se demandent encore comment l’arbitre François Letexier a pu annuler le carton rouge infligé au buteur belge. Chez les Stéphanois, l’affaire est close et on prie surtout pour que le jet de projectiles sur l’arbitre assistant n’accouche pas d’un retrait de points après cette victoire si importante acquise face au rival lyonnais (2-0). En attendant, la direction de l’arbitrage a donné raison à l’OL dans son débrief publié après chaque journée de Ligue 1.

«Conformément au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage, il appartient à l’arbitre vidéo de définir si la décision initiale prise par l’arbitre est une « erreur manifeste ». Dans cette situation, la faute commise par le joueur stéphanois n°32 se caractérise par une semelle sur le tendon d’Achille, puis sur le pied du joueur lyonnais, qui provoque ensuite une torsion significative de la cheville de la victime, sans toucher le ballon. Ainsi, même si la description du geste du joueur stéphanois fournie par l’arbitre central à l’arbitre vidéo est imparfaite, l’envoi des images en bord de terrain n’était pas attendu car la décision de carton rouge pour faute grossière prise initialement par l’arbitre n’était clairement pas une « erreur manifeste ». Par ailleurs, face aux images, il aurait été souhaitable de proposer à l’arbitre d’autres angles de caméras (notamment celui de la caméra « loupe gauche ») qui auraient alors permis d’identifier avec davantage de précision la nature du geste et d’éviter que l’arbitre n’infirme sa décision initiale : le carton rouge n’avait donc pas vocation à être corrigé».

«Pour moi c’est sur le pied. Et c’est pas ça qui provoque la torsion»

Un mea culpa des arbitres qui ne suffira sans doute pas à consoler l’Olympique Lyonnais. Ni la publication de la conversation entre François Letexier et l’arbitre en charge de la VAR pour cette rencontre, Willy Delajod. Dans cet extrait, on y entend Letexier dresser un premier diagnostic juste suite au tacle de Stassin. « On va checker. Je vois la semelle haute et je vois la jambe plier. On va regarder. Ce que je vois, c’est la semelle qui est super haute et que la jambe est prise totalement en porte-à-faux, je pense qu’il peut lui ruiner le genou. Tel que je le vois. Si mon VAR me dit que ce n’est pas ça, je serai le premier à aller voir les images, ce ne sera pas la première fois. Pour moi, la semelle est haute, mais on va vérifier. Si je le vois bien, c’est au niveau du mollet, non c’est un peu plus bas quand même ouais. Mon VAR va me dire de toute façon », a-t-il dit aux Lyonnais présents autour de lui.

Mais dans le car vidéo, les arbitres chargés de revisionner les images tiennent alors un discours différent. « Pour moi, c’est sur le pied. Et ce n’est pas ça qui provoque la torsion », explique l’un d’eux. Une décision qui peut surprendre. Mais Willy Delajod ne se démonte pas et demande alors à Letexier de venir revoir les images. « Willy pour François. Le contact est sur le pied, je t’invite à venir voir les images s’il te plait. Là, tu as l’arrêt sur image et là en dynamique. » Un appel décisif puisque l’arbitre, au vu des images, a changé son fusil d’épaule, à la surprise générale. « OK, eh bien, c’est carton jaune au numéro 32 Stassin ouais ouais. Très bien merci. » Si la direction de l’arbitrage a le mérite de jouer la transparence, cette décision n’en demeure pas moins surprenante.